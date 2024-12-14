Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde evinde silahla vurulmuş halde ölü bulunan orman muhafaza memuru, mesai arkadaşları tarafından memleketine uğurlandı.

Olay, dün Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde Camikebir Mahallesi Mehmet Şevki Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 4 yıldır İnebolu Orman İşletme Müdürlüğü Karagöl Orman İşletme Şefliği kadrosunda görevli olan 32 yaşındaki Serdar Atmaca, mesaisinin ardından gittiği evinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu. 20 gün önce evlendiği ve Hatay’da hemşire olarak çalışan eşiyle aynı şehre atanmak için beklediği öğrenilen Atmaca’nın cenazesi yapılan incelemelerin ardından morga kaldırıldı.

İlk belirlemelere göre beylik tabancası ile yaşamına son verdiği belirlenen Atmaca için bünyesinde görev yaptığı Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğünde tören düzenlendi. Serdar Atmaca, mesai arkadaşları tarafından defnedilmek üzere dualarla memleketi Gaziantep’e uğurlandı.