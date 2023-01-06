Kastamonu’daki evinde ölü bulunan MHP Taşköprü eski kadın kolları başkanı Gizem Memioğlu, toprağa verildi.

Kastamonu’daki evinde ölü bulunan MHP Taşköprü eski kadın kolları başkanı Gizem Memioğlu, toprağa verildi.

Olay, dün Kastamonu Kuzeykent Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Taşköprü ilçesinde eczacılık yapan 41 yaşındaki Gizem Memioğlu, evinde ölü bulundu. Yapılan incelemelerin ardından Gizem Memioğlu’nun cenazesi, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinin morguna kaldırıldı. Yapılan otopsi incelemesinin ardından Memioğlu’nun cenazesi yakınları tarafından teslim alındı. Kastamonu’nun Taşköprü ilçesine getirilen Memioğlu’nun cenazesi, ikindi namazını müteakiben Karamustafapaşa Taş Camisinde kılınan cenaze namazının ardından Kurbantepe Aile Mezarlığında toprağa verildi.

Cenazeye törenine Taşköprü Kaymakamı Bekir Özen, Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, MHP Kastamonu İl Başkanı Emre Şahin, 23. Dönem AK Parti Kastamonu Milletvekili Hasan Altan ve Memioğlu’nun ailesi ve yakınları katıldı.

Öte yandan, Memioğlu’nun 2019-2021 yılları arasında MHP Taşköprü Kadın Kolları Başkanı olarak görev yaptığı öğrenildi. İlk belirlemelere göre, vücudunda kesici veya delici alet izine rastlanmadığı öğrenilen Memioğlu’nun kesin ölüm sebebinin otopsi raporunda belli olacağı öğrenildi.