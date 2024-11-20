Samsun’un Atakum ilçesi Mevlana Mahallesi’nde, önceki gün evinde ölü bulunan ve Zonguldak’ın Çaycuma ilçesine bağlı Karapınar beldesinden olan 22 yaşındaki sağlık çalışanı Kübra Güner son yolculuğuna uğurlandı. Güner’in cenazesindeki tabutunun üstüne gelinliği örtüldü.

Edinilen bilgiye göre, Samsun’un Atakum ilçesinde tıbbi sekreter olarak görev yapan 22 yaşındaki Kübra Güner evinde ölü bulunmuştu.

Cenaze işlemlerinin tamamlanmasının ardından Samsun’dan alınan genç sağlık çalışanının cenazesi Çaycuma ilçesine bağlı Karapınar beldesinin Tilkiler Mahallesi’ne getirildi. Hayatını kaybeden Güner için evinin önünde Kur’an-ı Kerim okundu ve dua edildi. Daha sonra cenazesi kalabalık topluluğunun omuzlarında Tilkiler Mahallesi Merkez Camii’ne getirildi.

Güner, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Tilkiler Mahallesi Aile Mezarlığı’na defnedildi. Cenaze namazı kılınışı sırasında Kübra Güner’in cenazesinin bulunduğu tabutun üzerine gelinliği konuldu. Nişanlı olduğu ve düğün hazırlıklarına başladığı öğrenilen Kübra Güner’in ölümü ise şüphe uyandırdı.