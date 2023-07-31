Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda evinde kenevir bitkisi yetiştiren şahıs gözaltına alınırken çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğünce yapılan istihbarı çalışmalar sonucunda; Ö.K.’nin evinde kenevir bitkisi yetiştirdiği bilgisi alındı. Kocasinan İlçe Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince Ö.K.’nin ikametinde yapılan aramada 17 kök kenevir bitkisi, 235 gram uyuşturucu madde ve 62 gram kenevir tohumu ele geçirildi.

Ö.K. gözaltına alınırken soruşturmanın sürdüğü bildirildi.