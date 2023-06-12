Nevşehir’de Hint keneviri yetiştiren bir kişi gözaltına alındı.

Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; uyuşturucu ve uyarıcı madde ile mücadele çerçevesinde çalışmalarına devam ediyor. İl Jandarma Komutanlığı JASAT Jandarma Dedektifleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Avanos İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmada, Avanos ilçesine bağlı Kalaba beldesindeki bir evde uyuşturucu madde yetiştirildiği belirlendi. Şüpheli şahsın evinde yapılan adli aramada, 70 kök kenevir bitkisi ele geçirildi..

Şüpheli hakkında ’Yasadışı Ekim’ suçundan adli işlem başlatıldı.