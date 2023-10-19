Zonguldak’ta Çınartepe Mahalle Muhtarı Okan Girgin’in eşi Hamide Girgin , ‘Ev Dekorasyonu’ adı altında Güzel Sanatlar Galerisinde sergi açtı.

Sergi açılışına, Vali Yardımcısı Turgut Subaşı, AK Parti İl Başkanı Mustafa Çağlayan, GAMER Müdürü Ahmet Hakan Gencer, Aile Sosyal Politikalar Müdürü Veli Köktürk, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ahmet Karayılmaz, Çınartepe Mahalle Muhtarı Okan Girgin, İncivez Mahalle Muhtarı Hüseyin Cevher ve davetliler katıldı. Sergi öncesinde konuşma yapan Vali Yardımcısı Turgut Subaşı, “Bir ev hanımı istediği zaman neleri başarabileceğini burada gösterdi. Evinde küçük atölyesi ve bir makinesi ile burada ürünler ortaya çıkarmış. Halk Eğitim hocalarımızdan yararlanmış. Örnek bir girişimcilik örneği ile eserler ortaya çıkarmış. Biz emeğiniz için teşekkür ediyoruz. Daha güzel sergilerde bu mutluluğu paylaşmak istiyoruz” dedi.

Okunan dualarının ardından serginin açılış kurdelesi kesildi. Vali Yardımcısı Turgut Subaşı yönetiminde protokol üyeleri sergiyi gezdi. Üç gün sürecek olan sergide hasır üzerine çantalar, ev dekorasyonları üzerine çeşitli ürünler yer aldı.