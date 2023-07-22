Samsun’da kendi evinde sağ göğsünün altından tabancayla vurulan genç tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybederken, olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Olay, Samsun’un Canik ilçesi Belediyeevleri Mahallesi’nde gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tabancayla sağ göğsünün altından vurulan Cenk Regaip Akman (33), araçla özel bir hastaneye kaldırıldı. Ameliyata alınan genç yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kurşunun Akman’ın sağ göğsünün altından girip içeride kaldığı öğrenildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayın olduğu evde bulunanlar ile yaralı genci hastaneye götürenlerin de aralarında bulunduğu Ömür Can Ö. (27), Erdem A.(41), Tayfun S.(37) ve Yusuf Ö.’yü (30) gözaltına aldı. Olayda kullanılan tabanca ise sokakta atıldığı yerde polis tarafından ele geçirildi.

Ömür Can Ö. mutfakta bulunan Tayfun S.’nin elinde tabanca gördüğünü, merak edip silahı elinden aldığını ve silahı kurcalarken ateş alınca Cenk Regaip Akman’ın vurulduğunu iddia etti.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.