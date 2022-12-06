Kastamonu’da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda evinde 3 bin 51 gram esrar ile yakalanan şahıs tutuklandı.

Kastamonu’da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda evinde 3 bin 51 gram esrar ile yakalanan şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, Kastamonu’nun Merkez ilçesinde S.K. isimli şahsın uyuşturucu madde satışı yaptığı tespit edildi. Şahsa ait ikametinde yapılan aramada 3 bin 51 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan S.K. isimli şahıs, karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilerek tutuklandı.