Kastamonu’nun Tosya ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan aramada evinde kubar esrar maddesi bulunan şahıs gözaltına alındı.

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan aramada evinde kubar esrar maddesi bulunan şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, Kastamonu’nun Tosya ilçesinde N.Ü. isimli şahsın evinde ve eklentilerinde arama yapıldı. Yapılan aramada kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan N.Ü. isimli şahıs adli makamlara sevk edildi.