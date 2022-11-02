Ünlü sanatçı Ajda Pekkan, sabah saatlerinde evinde düşerek kalça kemiğini çatlattı. Apar topar hastaneye kaldırılan sanatçının ameliyata alındığı öğrenildi. Sanatçının menajeri sosyal medya hesabından Oğuz Arınmış, "Sn. Ajda Pekkan sabaha karşı evinde düşmesi sonucunda kalça kemiğinde oluşan çatlak neticesinde ameliyata alınmış olup, kasım ayı konserlerimizi üzülerek iptal ettiğimizi belirtmek isterim. Oğuz Arınmış Menajeri" ifadelerini kullandı.

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