Sakarya’nın Akyazı ilçesinde iki katlı evin teras kısmında çalışma yaptığı esnada yere düşen bir kişi yaralandı.

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde iki katlı evin teras kısmında çalışma yaptığı esnada yere düşen bir kişi yaralandı.

Olay, Yunus Emre Mahallesi 4050 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki katlı evin terasında çalışma yapan V.A. (46) dengesini kaybederek yere düştü. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesi sonrasında yaralı V.A., Akyazı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, konuya ilişkin inceleme başlatıldı.