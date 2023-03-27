Adana’da ev meselesi nedeniyle ağabeyini öldüren zanlı tutuklandı.

Olay, 20 Mart günü saat 16.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Doğankent Mahallesi’ndeki müstakil evin avlusunda meydana geldi. İddiaya göre, Ahmet Akgül (28), annesi, babası ve kardeşi Hasan Akgül’ün (22) yaşadığı evin, kendisine verilmesini istedi. Bunun üzerine Hasan Akgül, oturdukları evi vermeyeceklerini başka bir yerde yaşayamayacaklarını söyledi. Bunun üzerine çıkan tartışmada Ahmet Akgül, bahçedeki balyozla evin duvarlarına zarar verdi. Bir süre sonra sakinleştirilen Ahmet Akgül, bu kez de kardeşi Hasan Akgül’e saldırdı. Çıkan arbedede Hasan Akgül, tabancayla ağabeyini 4 yerinden vurdu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Ahmet Akgül’ün hayatını kaybettiği belirlendi. Şüpheli Hasan Akgül ise tabancayla birlikte gözaltına alındı. Cinayet Büro Amirliği’ne götürülen şüpheli, ifadesinde, ağabeyinin yaşadıkları evin tapusunu istediğini ve kendilerine saldırdığını söyledi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hasan Akgül, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.