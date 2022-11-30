Olayla ilgili 1 şahıs hakkında esrar elde etmek için kenevir ekme ve uyuşturucu madde kullanım suçlarından tahkikat başlatıldı.

Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 50 ilde eş zamanlı illegal kenevir yetiştiriciliği operasyonu gerçekleştirdi. Bolu Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bolu’nun Gerede ilçesinde tespit edilen 1 ikamete operasyon düzenledi. Ev içerisinde yapılan aramalarda, 1 kök Hint keneviri bitkisi, 2.45 gram esrar maddesi, bitki gübresi, led lamba, havalandırma borusu, havalandırma fanı, ısıtıcı ele geçirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, 50 ilde yapılan operasyon çerçevesinde Bolu’da evinin odasını uyuşturucu tarlasına çeviren bir kişi yakalandı.

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