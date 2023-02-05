Trabzon’un Akçaabat ilçesinde bir evde çıkan yangına kısa sürede müdahale eden itfaiye ekipleri, ahırdaki 5 inek ve 1 kuzuyu kurtardı.

Trabzon’un Akçaabat ilçesinde bir evde çıkan yangına kısa sürede müdahale eden itfaiye ekipleri, ahırdaki 5 inek ve 1 kuzuyu kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, Akçaabat’ın Uçarsu Mahallesi’nde sabah saatlerinde 3 katlı bir evin 2’nci katında yangın çıktı. Depo olarak kullanılan alanda henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangını fark eden ev sahibi Y.Y., durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarı alan Trabzon Büyükşehir Belediyesine bağlı Akçaabat İtfaiye Grup Amirliği personeli olay yerine hareket etti. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile yangın üst kata sıçramadan kısa sürede kontrol altına alınırken, ahırda bulunan 5 inek ve 1 kuzu da itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Samanlıkta çıkan yangında maddi hasar meydana gelirken, jandarma ve itfaiye ekiplerince yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Öte yandan, yangının ortasından çıkartılan bir kuzuyu kucağına alarak koruyan itfaiye erlerinin gösterdiği şefkat görenleri duygulandırdı.