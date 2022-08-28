Balkonda bulunan odunların alev alması sonucu çıkan yangın paniğe neden olurken, ekipler olayla ilgili inceleme başlattı.

Yangın Serik İlçesine bağlı Kökez mahallesinde akşam saatlerinde meydana geldi. 4 katlı apartmanın 1’nci katındaki dairenin balkonunda meydana gelen yangını fark edenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, müdahaleyle alevleri kısa sürede söndürdü.

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