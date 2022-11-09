Muğla’nın Marmaris ilçesinde farklı günlerde üç hırsızlık olayına karışan, girdikleri evlerin altını üstüne getirip iddiaya göre 1 milyon lira değerinde eşya ve ziynetleri çalan şahıslar, son girdikleri evde güvenlik kameraları tarafından kaydedilirken, polis ekipleri yaptıkları çalışma ile hırsızları kısa süre içerisinde yakaladı.

Muğla’nın Marmaris ilçesinde farklı günlerde üç hırsızlık olayına karışan, girdikleri evlerin altını üstüne getirip iddiaya göre 1 milyon lira değerinde eşya ve ziynetleri çalan şahıslar, son girdikleri evde güvenlik kameraları tarafından kaydedilirken, polis ekipleri yaptıkları çalışma ile hırsızları kısa süre içerisinde yakaladı.

Marmaris’te farklı tarih ve bölgelerde üç günde üç evde hırsızlık olayı gerçekleştirildi. Evlerden binlerce lira değerinde ziynet eşyası ve malzeme çalan hırsızlar polis ekipleri tarafından yakalandı.

Üç hırsızlık olayından ilki 7 Kasım 2022 tarihinde İçmeler Mahallesi Asparan mevkiinde yaşandı. Ev sahipleri elektrik şalterinin inik ve kapının parçalanmış olduğunu görerek polisi arayıp, evden 2 bin dolar ve altın takılarının çalındığını söyledi. Polisler üç kişilik hırsızlık çetesi elemanlarından B.K.’yi yakaladı. B.K. sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderdi. Üç kişi oldukları tespit edilen hırsızlardan ikisinin kimlik tespitleri yapılarak yakalama çalışması başlatıldı. İçmeler Mahallesi’ndeki hırsızlık olayının ve bir kişinin tutuklanmasının ardından, Kemeraltı Mahallesi’nde 8 Kasım günü açıktan hırsızlık olayı yaşandı. Mağdur kişinin ihbarı ve deposundan 50 bin liralık motor çalındığı beyanı üzerine çevre araştırması yapan ekipler, hırsızlık olayının şüphelilerinin bir gün önce gerçekleşen hırsızlık olayının şüphelileri ile aynı olduğunu tespit etti.

Girdikleri üçüncü evde kameralara yakalandılar

Hırsızlık zanlıları girdikleri üçüncü evde hesaba katmadıkları güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi. Armutalan Mahallesi’nden bir vatandaşın balkon kapısının kırık ve evinden ziynet eşyalarının çalındığını belirtmesi üzerine olay yerine geçerek yaptıkları çevre incelemesinde yine aynı şüphelilerin bilgisini edinen ekipler K.Y. ve H.D. isimli şahısları tespit ederek yakaladı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda mağdurların beyan ettiği ziynet eşyalarının ele geçirildiği öğrenildi.

Evin altını üstüne getirdiler

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro ekipleri üç farklı mahallede iki ev ve depo soygununda, toplamda içlerinde para, ziynet eşyası, ruhsatlı tabanca olmak üzere çaldıkları mallardan en az 1 milyon liralık zarar veren çetenin iki üyesini de gözaltına aldı. Hırsızların son girdikleri evin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerinde rahat tavırları ve evi karış karış gezerek eşyaları hallaç pamuğu gibi dağıttıkları, evin altını üstüne getirdikleri görüldü.

Evlerin ve depoların kapılarını kırarak girip eşyaları çalan şahısların özellikle hırsızlık ve gasptan birçok sabıkasının bulunduğu bilgisi edinilirken, şahısların bugün adliyeye sevk edileceği öğrenildi.