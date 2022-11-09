Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi ile Mersinden Kadın Kooperatifi işbirliğinde, ‘Elde Var Yetenek, Evde Var Ekmek’ sloganıyla yürütülen ‘Evimiz Atölye’ projesi, Akdeniz ilçesinde yer alan Çilek, Tarsus ilçesine bağlı Kırklarsırtı ile Mezitli ilçesine bağlı İstiklal mahallelerinde yaşayan kadınlarla buluştu.

16 mahallede atölye çerçevesinde ‘çoraptan oyuncak’ yapımını öğrenen kadınlar, etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getirirken, Mersinden Kadın Kooperatifi Başkanı Meral Seçer, projeyle, kadınların hem aile ekonomilerine, hem de sosyalleşmelerine katkı sağlandığını söyledi. Çilek, Kırklarsırtı ve İstiklal mahallelerindeki kadınlarla bir araya gelen ve kadınların birlikte bir şeyler üretmelerinin, aynı zamanda yeni fikirlerin de ortaya çıkmasına olanak sağladığına dikkat çeken Meral Seçer, “Evimiz Atölye projesi, aslında evde gizli kalmış kadın işgücünün ortaya çıkması maksadıyla hayata geçirilen bir proje. Kadınlarımız bu proje sayesinde ev ekonomilerine katkı sağlarken, sosyalleşme imkanı da buluyorlar. Üretmenin, birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyorlar. Ayrıca bu projeye, doğaya katkısı açısından bir geri dönüşüm projesi de diyebiliriz. Proje başladığından bugüne kadar yaklaşık bin kadınla birlikte çalışmalarımızı yürütüyoruz. Kadınlarımızın ilgisi ve üretme isteği, bu çalışmamızın daha da ilerlemesine ve sayımızın çoğalmasına olanak sağlıyor” diye konuştu.

Burada amacın bir farkındalık oluşturmak olduğunu da söyleyen Seçer, “Ayrıca kadınlarımızın birlikteyken ürettikleri fikirlerle, çok güzel ve farklı projeler de ortaya çıkabilecek. Çünkü bu fikirleri sunduğunuz zaman, arkamızda bize destek verecek bir Büyükşehir var duygusunu yaşayacaksınız. Bir şey üretmek istediğinizde, ortaya çıkartmak istediğinizde size destek veren, kadınların çalışmasına destek veren bir Belediye Başkanımız var. Ayrıca O’na da sizlerin huzurunda teşekkür etmek istiyorum” şeklinde konuştu.

Atölye çalışmasına aile bütçesine katkı sunabilmek için katıldığını söyleyen 2 çocuk annesi Ayşegül Cici, “Kadınlara bire bir katkı sağlıyor. Eşimin geliri yeterli olmadığı için, çoraptan oyuncak yaparak aile bütçesine katkıda bulunmak istedim” ifadelerini kullandı.

Sürekli boş durmaktansa yeni bir şeyler öğrenmek istediği için atölye çalışmalarına katıldığını söyleyen 3 çocuk annesi Zeynep Yılmaz ise “Evde boş vaktimiz çok olduğu için, çoraptan oyuncak yapma kursuna katıldık. Bu çalışmayı bize muhtarımız söyledi. Ben de hem boş zamanımı değerlendirmek, hem de eve katkıda bulunmak için katıldım” dedi.