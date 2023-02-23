Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, “EvimEvindir” projesi çerçevesinde yaklaşık 3 bin 200 vatandaşın misafir edildiğini belirtti.

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, “EvimEvindir” projesi çerçevesinde yaklaşık 3 bin 200 vatandaşın misafir edildiğini belirtti.

Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerin ardından evi yıkılan ve hasar gören vatandaşların konaklamasına yönelik sürdürülen ‘EvimEvindir’ projesi devam ediyor. Afetzedelere kayıtsız kalmayan vatandaşların sayıları gün geçtikçe artıyor. EvimEvindir diyerek afetzedelere kayıtsız kalmayan vatandaşlar Türkiye’nin her yerinden projeye dahil olmak istiyor. Geçirdikleri zor günleri geride bırakmaları için ev, hobi bahçesi, yazlık gibi mülklerin kapılarını afetzedelere açmaya devam ediyor.

EvimEvindir çatısı altında herkesin yeri olduğunu ifade eden Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, vefanın kıymetini bilen bir millet olarak, milli mücadele ruhunun her daim canlı kalacağını vurguladı. Oğuz, EvimEvindir çereçvesinde misafir edilen 816 Aile, 3 bin 200’e yakın vatandaş olduğu bilgisini verdi.