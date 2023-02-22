İçişleri Bakanlığı ve AFAD işbirliğiyle Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşların barınma sorununun çözümüne katkı sağlamak üzere hayata geçirilen "Evim Yuvan Olsun" kampanyası dahilinde Edremit Kaymakamlığımızca başvurular alınmaya başladı.

İçişleri Bakanlığı ve AFAD işbirliğiyle Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşların barınma sorununun çözümüne katkı sağlamak üzere hayata geçirilen "Evim Yuvan Olsun" kampanyası dahilinde Edremit Kaymakamlığımızca başvurular alınmaya başladı.

Kampanya ile ilgili açıklamalarda bulunan Kaymakam Odabaş; “Asrın afetinde depremden etkilenen ailelerimizi yuvasız bırakmamak adına İçişleri Bakanlığımız ve AFAD işbirliğiyle uygulama geçirilen “Emim Yuvan Olsun” kampanyası dahilinde Edremit ilçesi olarak depremde evini kaybeden vatandaşlarımızın yaralarını hep birlikte sarıyoruz” dedi.

Kampanyanın ilk gününde vatandaşların duyarlılığıyla 15 başvuru alındığını ifade eden Kaymakam Odabaş; “İlçemizdeki vatandaşlarımız, bakanlığımız tarafından güvenilir bir uygulamayla hayata geçirilen "Evim Yuvan Olsun" kampanyası dahilinde ilçemizde kullanmadıkları evlerini bedelsiz olarak ya da indirimli kira bedelleriyle depremzedelerin kullanımına sunabilecekler. Bu dahilde ilçemizde evlerini depremzedelere açarak, onları misafir etmek isteyen hayırsever vatandaşlarımızın kampanyaya desteğini bekliyoruz” dedi.

Kampanyaya ilişkin detaylı bilgiye "www.evimyuvanolsun.org" internet sitesinden ve kampanya paydaşı "emlakjet.com", "hepsiemlak.com", "sahibinden.com" emlak listeleme platformlarından ulaşılabileceğini belirten Kaymakam Odabaş; “Kampanya paydaşları tarafından ve www.evimyuvanolsun.org uygulama sitesi üzerinden oluşturulan konaklama imkanları, depremzedelerin istifadesine sunulacak. Ev tahsis etme imkânı olmayan vatandaşlarımız ise sistem üzerinden nakdi bağış yoluyla depremzedelere barınma desteği verebilecek. Uygulama dahilinde, boş ya da kullanmadığı evini depremzedeler için en az 3 ay süreyle açanların başvurusu alınabilecek. Başvurular, Edremit İlçe Kaymakamlığımız tarafından yerinde incelenecek. Kaymakamlığımızca uygun bulunan evler kampanyaya dahil edilerek; Kaymakamlığımız ile ev sahibi arasında "Ödünç Sözleşmesi" veya “Uygun Bedelli Kira Sözleşmesi” imzalanacaktır. Bu dahilde belirlenen depremzede ailelerimiz Kaymakamlığımız tarafından yerleştirilecek. Kampanya dahilinde detaylı bilgilere uygulama sitelerinden erişilebilmektedir. Bu imkânı bulunan Edremit’li vatandaşlarımızın desteğini bekliyoruz” dedi.