Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından Ramazan Bayramı’na sayılı günler kala kent genelindeki engelli ve yaşlıların evlerinde hem bayram temizliği hem de kişisel bakımları yapılıyor.

GBB Sağlık ve Engelli Yaşlı Hizmetleri Daire Başkanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Yaşlı Destek Programı (YADES) ortaklığında 2021 Ocak’ta hayata geçirdiği “Evim Dünyalara Bedel” projesiyle kent genelindeki engelli ve yaşlı bireylerin yüzlerini gülümsetiyor.

Büyükşehir her yıl olduğu gibi bu yıl da ihtiyaç sahibi bireylerin Ramazan Bayramı öncesi gerek ev temizliği gerekse de kişisel bakımları için kapı kapı gezdi. Büyükşehir ekiplerinin yürüttüğü bu hizmet dolayısıyla aile fertleri ve mahalle sakinleri memnuniyetlerini dile getirdi.

Engelli ve yaşlı bireyler, hizmetten memnun

Yalnız yaşayan Hatice Asna, bir kızı olduğunu ama onun da her zaman ihtiyaçlarını karşılayamadığını belirterek, “Gaziantep Büyükşehir Belediyesi sağ olsun gelip temizliğimizi yapıyor. Bize yardım ediyor, tansiyonumuzu ölçüyor. Bize yönelik kişisel ihtiyaçlarımız keza bakım konusunda da karşılanıyor. Belediye Başkanımız Fatma Şahin’e de çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Görme engelli eşiyle yaşadığını ifade eden Nazlı Korkmaz, “Büyükşehir Belediyesi, tamirat ve tadilat işlerimizi yapıyor. Kişisel bakımımızı yapıyorlar, eşimin saçını ve sakalını kesiyorlar. Allah razı olsun büyükşehir ekibinden” dedi.

Ahmet Özdemir, eşiyle yalnız yaşadığını anlatarak, “Evim Dünyalara Bedel ekibi, evimize gelip ihtiyaçlarımızı karşılıyor. Bu ay yine bayram temizliği için geldiler. Temizlik işlerini yapıyorlar. Burada emeği geçenler başta olmak üzere Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediyesi’nden gelen ekibin görevlerini layıkıyla yaptığının altını çizen Mehmet Korkmaz ise “Evim temizleniyor. Çalışanlar, saç tıraşımı ve kişisel bakımımı yapıyor. Kurumun hizmetinden çok memnunum” diye konuştu.