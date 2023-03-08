Kahramanmaraş merkezli depremlerde Osmaniye’deki evi yıkılan ve işyeri de hasar alan Yasemin Delikişi, 8 Mart Dünya Kadınlar gününde işyerini açtı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Osmaniye’deki evi yıkılan ve işyeri de hasar alan Yasemin Delikişi, 8 Mart Dünya Kadınlar gününde işyerini açtı.

Türkiye’yi yasa boğan binlerce kişinin ölümüne, on binlerce kişinin evsiz kalmasına neden olan depremlerin yaraları sarılmaya devam ederken, vatandaşlarda yaşama tutunmak için iş yerlerini açmaya çalışıyor.Depremin vurduğu illler arasında yer alan Osmaniye’de de evi ve iş yeri yıkılan Yasemin Delikişi, yeni çiçekçi dükkanını açtı. Kadınlar gününde iş yerini açan Delikişi, çalışma hayatına geri döndü.

Evinin ve hatıralarının yıkıldığını işyerinin hasar aldığını ama pes etmediğini dile getiren Yasemin Delikişi, "6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezde olan depremde sabah çok büyük bir korkuyla uyandık. Binamız çok eskiydi 30 yıllık olduğunu söylüyorlar. Sabah 4.17 gerçekleşen depremde çok şükür zorlu bir şekilde de olsa binamızdan komşularımızın yardımıyla kurtulduk. Bir arkadaşımın evine sığındım öğleden sonraki gerçekleşen depremde evimin yıkıldığını ve birçok hatıralarımın evle beraber yok olduğunu öğrendim. Çok üzülerek binamıza gidip baktık. Yerle bir olmuştu, komşumuzun biri enkaz altında kalarak vefat etti. Çok zor bir durum Allah’ım kimseye aynı korkuyu, aynı acıları hiçbir şekilde yaşatmasın. Yaklaşık 5 yıldır çiçekçilik sektöründeyim birçok müşterimizin eşimizin, dostumuzun hep güzel günlerine şahit olduk. Burada elimizden geldiğince yardımcı olduk. Bugünde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü elimizden geldiğince bugün deprem bölgesinde olan kadınlarımızın bir parça da olsun yüzünü güldürebilmek için işyerimizi açtık"dedi.