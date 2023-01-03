Düzce(İHA) – Düzce’de gece saatlerinde meydana gelen yangında evi yanan şahıs, son anda kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Düzce(İHA) – Düzce’de gece saatlerinde meydana gelen yangında evi yanan şahıs, son anda kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 00.30 sıralarında Düzce merkeze bağlı Aziziye Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Aziziye Mahallesi Oğuz Sokak’ta İ.A.’nın kaldığı 3 katlı evin alt katında henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Evde uyuyan İ.A. ise yangını fark etmedi. Binayı dumanların sarması üzerine üst katta oturan sakinlerin fark ettiği yangına, alevlere müdahale edilemeyince Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kısa sürede kontrol altına alınırken İ.A. ise itfaiye ve komşuların yardımı ile evden çıkartılarak olay yerinde bekleyen sağlık ekiplerine teslim edildi. İ.A.’nın dumandan etkilendiği anlaşılırken ambulansta yapılan ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesine sevk edildi.

Yangın ile ilgili olarak inceleme başlatıldı.