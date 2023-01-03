Ceylanpınar Belediye Başkanı Feyyaz Soylu, Altınköy kırsal mahallesinde evi yanarak kullanılamaz hale gelen Çeçan, ailesine sahip çıktı.

Ceylanpınar Belediye Başkanı Feyyaz Soylu, Altınköy kırsal mahallesinde evi yanarak kullanılamaz hale gelen Çeçan, ailesine sahip çıktı.

Ceylanpınar Belediye Başkanı Feyyaz Soylu, göreve geldiği ilk günden itibaren maddi durumu iyi olmayan yardıma muhtaç 64 aileye sahip çıktı. Ceylanpınar’da çeşitli nedenlerle evi yanan ve çöken 64 ailenin evini yeni baştan yaparak mağdur aileleri sıcak yuvalarına kavuşturan Başkan Soylu, Altınköy kırsal mahallesinde evi yanan Abdulhakim Çeçan, ailesine sahip çıktı. Ceylanpınar’ın Altınköy kırsal mahallesinde Çeçan, ailesini ziyaret eden Soylu ve beraberindekiler, meydana gelen yangında zarar gören evde incelemelerde bulundu. Meydana gelen yangında evin kullanılamaz hale geldiğini gören Başkan Soylu, evin yapımı için belediye ekiplerine talimat verdi.

“Her zaman vatandaşlarımızın yanındayız”

Soylu, “Bugün Altınköy kırsal mahallemizde Abdulhakim kardeşimizin konutundayız. Arkamızda evin hali görüldüğü gibidir. Üzücü bir olay. Keşke olmasaydı fakat inşallah kardeşimizi eski evinden daha güzel bir ev haline getirip kendisine sunacağız. Fakat dediğimiz gibi insan emeğine çok üzülür. Keşke böyle bir durum olmasaydı. Yangın sebebini sorduk işte belirsiz neden kaynaklandığını bilmediği bir şekilde evde olmadığı bir vakitte evi yanmış. Bu sorunu inşallah giderilecek. Diğer arkadaşlarımıza sahip çıktığımız gibi bu kardeşimiz hem onun bir özelliği bizim personelimizdir. Bizim belediyede çalışan arkadaşımızdır, yanındayız. Diğer vatandaşlarımızın yanında olduğumuz gibi bu kardeşimizin de yanındayız. Ne gerekiyorsa yapacağız. Rabbim bir daha yaşatmasın” ifadelerinde bulundu.

Altınköy kırsal mahalle muhtarı Orhan Çeçan, “Vatandaşımız çok mağdur olmuş devletimizden ve belediye başkanımızdan gerekli tedbirleri ivedi bir şekilde istiyoruz. Kış vaktidir çocukları çoktur, 9 tane çocuğu var. Kimin elinden ne geliyorsa bir an önce bu olayı bir çözüme kavuşturalım. Allah herkesten razı olsun” dedi.

Mağdur ev sahibi Abdulhakim Çeçan, “Belediye başkanımızın destekleriyle inşallah evimiz onarılacak, kendilerine teşekkür ederim” diye konuştu.