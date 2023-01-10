Düzce(İHA) – Düzce’de evlerinin yandığını gören aile bireyleri feryat etti. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken ev kullanılamaz hale geldi. Evi yanan aile polise “Evimizi yakanı bulun” diye isyan etti.

Düzce(İHA) – Düzce’de evlerinin yandığını gören aile bireyleri feryat etti. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken ev kullanılamaz hale geldi. Evi yanan aile polise “Evimizi yakanı bulun” diye isyan etti.

Düzce merkeze bağlı Çamköy Mahallesi’nde saat 19.30 sıralarında 2 katlı evin alt katında yangın meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ergün K.’ya ait 2 katlı evin alt katından bilinmeyen sebeple alevler yükseldi. Alevleri gören mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin vakit kaybetmeden müdahale ettiği yangında alevler üst kata sıçradı. İtfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınan yangında soğutma çalışması yapıldı. Ev sahibi Ergün K. da itfaiye ekipleri ile birlikte yangına müdahale etmek istedi. Güçlükle sakinleştirilen Ergün K.’nın aşağı indirilmesiyle itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Evlerinin yakıldığını iddia eden aile bireyleri polis ekiplerinden şüphelilerin bulunması için yardım istedi.