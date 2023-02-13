Aydın’ın Efeler ilçesinde bir kişinin evi yakmak istediği ihbarı, itfaiye ekiplerini harekete geçirdi.

Aydın’ın Efeler ilçesinde bir kişinin evi yakmak istediği ihbarı, itfaiye ekiplerini harekete geçirdi.

Olay, Efeler ilçesi Mesudiye Mahallesi 1640 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, madde kullandığı iddia edilen bir genç, evini yakmak istedi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, gence ulaşmaya çalıştı. Kapının açılmaması üzerine durum polis ekiplerine bildirildi. Gencin annesinin gelmesiyle ekipler, eve girebildi. Evde kimsenin olmadığı ve yangının olmadığı tespit edilirken, olay ile ilgili inceleme başlatıldı.