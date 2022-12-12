Antalya’nın Aksu ilçesinde dün gece etkili olan sağanak yağış sonucu yaşlı çiftin evi sular altında kaldı. Gece bir anda bahçelerinin ve evlerinin sular altında kaldığını söyleyen Güllü Şafak gözyaşları içerisinde yaşananları anlattı.

Antalya’nın Aksu ilçesinde dün gece etkili olan sağanak yağış sonucu yaşlı çiftin evi sular altında kaldı. Gece bir anda bahçelerinin ve evlerinin sular altında kaldığını söyleyen Güllü Şafak gözyaşları içerisinde yaşananları anlattı.

Antalya’nın Aksu ilçesi Güzelyurt Mahallesi’nde dün gece meydana gelen sağanak yağışta evi sular altında kalan Güllü Şafak, “Bu sene evimizin önünden yol geçirdiler. Kaç yıldır başımıza böyle bir şey gelmedi. Yolu yükselterek geçirdiler, yağmurla birlikte evimi sel bastı. Bu yol yapılırken evimi sel basacak diye korkular içerisindeydim, korktuğum başıma geldi” dedi.

Şafak, “Gece şiddetli yağmur yağıyordu, oğlum eve geldi. ‘ Anne bekleme uyu, bir şey yok’ dedi. Yatağa girdim 10 dakika geçti, bir hışırtı geldi. Kapıyı açayım çocuklara sesleneyim dedim. Kapıyı açar açmaz içeriye sular doldu. Yastıklarla kapıyı kapattım arkasına oturdum ama ne mümkün. Penceren eve girdik çıktık. Sabaha kadar su taşıdık” diye belitti.

Ev eşyalarının kullanılmaz hale geldiğini belirten Şafak, “Taksitle aldım eşyalarımı. Şu an kullanılmaz haldeler. Nerede oturacağız, nerede uyuyacağız, halılar, kanepeler sular içinde” şeklinde konuştu.

Daha önce mahalle sakinleri tarafından yapılan yola itiraz edildiğini ifade eden Nuh Şafak, “Buraya yol yaptılar. Yağan yağmurun suyu buradan geçiyor. Büyükşehir Belediyesi yetkililerine söyledik buraya göstermelik siyah bir boru koydular. Gece burada 01.00’de yağan şiddetli yağmur sonrası sular bastı. Şelale gibi her taraftan sular aktı. Annemin evi sular altında kaldı” dedi.