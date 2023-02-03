Gebze ilçesinde bir ikamette kurulan serada uyuşturucu madde yetiştirildiği ihbarını alan narkotik polisi adrese operasyon düzenlemiş, seraya dikili 50 kök kenevir ele geçirilmiş ve 4 şüpheli gözaltına alınmıştı. Emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2’si tutuklandı, 2’si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bağcılar’da çalıştığı iş yerinden toplamda 150 bin lira çalan şahıs kamerada

Bağcılar’da çalıştığı iş yerinden toplamda 150 bin lira çalan şahıs kamerada

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