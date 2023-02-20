Bursa’nın İnegöl İlçesi Turgutalp mahallesinde tahliye kararı nedeniyle evinden çıkarılan kadın, intihar girişimi için çatıya çıktı.

Bursa’nın İnegöl İlçesi Turgutalp mahallesinde tahliye kararı nedeniyle evinden çıkarılan kadın, intihar girişimi için çatıya çıktı.

Olay Turgutalp mahallesi Şehit Er Aldülkerim Erdoğan sokakta bulunan 3 katlı apartmanda meydana geldi. İddiaya göre bir süredir kira ödemeyen Yurduşen B.(40)’nin evden çıkarılması için mahkeme kararını verdi. Avukatlar nezaretinde çıkarıldığı sırada, kadın apartmanın çatısına çıktı. Olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen Emniyet Müdürü Erdoğan Baydemir, uzun uğraşlar sonucu kadını ikna etti. Çatıdan indirilen kadın, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.