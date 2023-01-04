DÜZCE(İHA) – Düzce Belediyesi Nikah Dairesi, 2022 yılında bir önceki yıla göre yüzde 15’lik artışı ile toplam bin 663 nikahın kıyılmasını sağladı.

DÜZCE(İHA) – Düzce Belediyesi Nikah Dairesi, 2022 yılında bir önceki yıla göre yüzde 15’lik artışı ile toplam bin 663 nikahın kıyılmasını sağladı.

Düzce Belediyesi nikah dairesi, 2022 yılını dolu dolu geçirdi. Toplam bin 633 nikahın kıyıldığı dairede bu sayının 93’ünü yabancı uyruklu başvurular oluşturdu. Üç memurla birlikte gerçekleştirilen nikah işlemleri geçen yıla göre yüzde 15’lik artış gösterdi.

Nikah dairesinde, 2021 yılı genelinde yapılan 1560 başvurudan 55’i yabancı bin 426’sı yerli başvuru olmak üzere bin 481 çiftin nikahının kıyılmasını sağlarken, bu sayı 2022 yılında bin 633 olarak kayıtlara geçti.

Geçen yıla göre yüzde 15’lik artışın yaşandığı nikah dairesinde 3 memur ile sürdürülen nikah işlemlerinde 2022 yılında 93 yabancı uyruklu çiftin nikahının kıyılması da sağlandı.