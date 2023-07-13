Premier Lig ekibi Everton, son olarak Aston Villa forması giyen serbest oyuncu statüsünde bulunan 38 yaşındaki Ashley Young’ı kadrosuna kattığını açıkladı.

İngiltere Premier Lig temsilcisi Everton, son olarak Aston Villa’da forma giyen ve sözleşmesi biten 38 yaşındaki tecrübeli futbolcu Ashley Young’ı kadrosuna dahil ettiğini bildirdi. Gerçekleşen imza töreni sonrası yaptığı açıklamada Young, geçen sezon Everton için işlerin iyi gitmediği belirterek, bu durumun mavi-beyazlıların büyüklüğünü etki etmediğini ve takıma katılmaktan çok memnun olduğunu ifade etti.

38 yaşındaki futbolcu, Premier Lig’de 422 maça çıkarken, yaptığı 71 asistle tüm zamanların asist sıralamasında 15. sırada yer alıyor. Young, geride kalan sezonda Aston Villa ile ligde 28 maçta oynarken, 1 gol katkısı sağladı.