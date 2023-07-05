Kırıkkale’de kapının anahtarını evde unutan 25 yaşındaki kadın, içeri girmek için tırmandığı ikinci katın penceresinden beton zemine düşerek yaralandı.

Olay, Kırıkkale şehir merkezindeki Belediye Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evin anahtarını içeride unutan B.K. (25), ikinci kattaki dairenin penceresinden içeri girmek için binaya tırmanmaya çalışırken dengesini kaybederek beton zemine düştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağı yaralı kadın, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan 25 yaşındaki kadının hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi.