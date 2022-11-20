Aydın’da anahtarını evde unutan bir şahıs, çilingir çağırmak yerine beton dökme makinesi ile evine girmeye çalıştı. Herkesin şaşkın bakışları arasında canını hiçe sayarak 3. kattaki daireye girmeye çalışan şahıs ve beton dökme makinesini kullanan operatör ‘Bu kadar olmaz’ dedirtti.

Aydın’da anahtarını evde unutan bir şahıs, çilingir çağırmak yerine beton dökme makinesi ile evine girmeye çalıştı. Herkesin şaşkın bakışları arasında canını hiçe sayarak 3. kattaki daireye girmeye çalışan şahıs ve beton dökme makinesini kullanan operatör ‘Bu kadar olmaz’ dedirtti.

Edinilen bilgiye göre, Hasanefendi Mahallesi’nde ikamet eden bir şahıs evin anahtarını içeride unutunca çilingir çağırmak yerine sokaktaki bir inşaatta çalışmakta olan beton dökme makinesinin operatöründen yardım istedi. Hiçbir güvenlik tedbiri alınmadan beton dökme makinesinin hortumuna tutunan şahıs, yaklaşık 9 metre yüksekliğindeki apartmanın 3. katına kaldırıldı. Herkesin şaşkın bakışları arasında yapılan ilginç yardım, balkon kapısı açık olmadığı için sonuçlandırılamadı. İş makinesi operatörünün ilginç yardımı ve anahtarını evde unuttuğu için canını hiçe sayarak beton dökme makinesinin hortumuna tutunarak metrelerce yükseğe inip çıkan şahsın eylemi vatandaşların kamerasına yansıdı.