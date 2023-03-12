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Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İzmir’de metruk bina bir aracın üstüne çöktü

İzmir’de metruk bina bir aracın üstüne çöktü

Olay, Yenikent Mahallesi Şehit Öğretmen Erkan Aydın Caddesi’nde bulunan 5 katlı apartmanın 4’üncü katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yalnız yaşayan 72 yaşındaki Firuze Ateş’in kızı sık sık ziyaret ettiği annesinin evine geldi. İçeri girdiğinde annesi Firuze Ateş’i yerde yatar vaziyette gören kadın, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Adrese gelen sağlık ekipleri, yaşlı kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Kocaeli’nin Derince ilçesinde 72 yaşındaki kadın, kızı tarafından evinde ölü bulundu.

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