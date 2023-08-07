Denizli’de 24 yaşındaki genç, eve dönen ailesi ve şehir dışından gelen yakınları tarafından ölü olarak bulundu.

Olay, Denizli’nin Pamukkale ilçesi Asmalıevler Mahallesi Eski Acıpayam Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; 4 katlı apartmanın 2. katında annesi ve üvey babasıyla yaşayan ve ayaklarından rahatsızlığı bulunan Umut Kabakcı (24), ailesi Isparta’dan kendilerini ziyarete gelen yakınlarıyla birlikte dışarı çıkmak isteyince evde kalmayı tercih etti. Birkaç saat sonra eve geri dönen aile ve misafirler, Umut Kabakcı’yı yerde hareketsiz bir şekilde yatarken gördü. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, gencin bir süre önce hayatını kaybettiğini belirledi. Umut Kabakcı’nın cansız bedeni, olay yerindeki incelemenin ardından ölüm nedeninin belirlenebilmesi için Pamukkale Üniversite Hastanesi Adli Tıp morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan, ayaklarından rahatsız olan ve uyuşturucu tedavisi de gördüğü iddia edilen Umut Kabakcı’nın cansız bedeninin yanında enjektör bulunduğu öne sürüldü.