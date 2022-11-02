Aydın’ın Germencik ilçesinde bir evden kaçarak, okul bahçesindeki ağaca konan sultan papağanı, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sahibine teslim edildi. Okul bahçesindeki öğrenciler itfaiyeye alkışlarla teşekkür etti.

Aydın’ın Germencik ilçesinde bir evden kaçarak, okul bahçesindeki ağaca konan sultan papağanı, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sahibine teslim edildi. Okul bahçesindeki öğrenciler itfaiyeye alkışlarla teşekkür etti.

Edinilen bilgiye göre, Germencik’te Şaban Kelel’e ait ’Taki’ isimli sultan papağını dün akşam saatlerinde evdeki kafesinden kaçtı. Sahibi, ’Taki’yi arasa da bunda başarılı olamadı. Sabah, Germencik Şehit Cafer Ortaokulu’na gelen öğrenciler okul bahçesindeki ağaçta bir kuş olduğunu görerek durumu öğretmenlerine iletti. Yapılan ihbar üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi Germencik İtfaiye Amirliği ekipleri gönderildi. Ağaçtaki kuşun dün akşam kaçan papağan olduğu tespit edilirken, kuşun sahibi de okula geldi. İtfaiye ekipleri merdiven yardımı ile kuşun bulunduğu yere ulaşarak kuşu ağaçtan aldı. Aşağıya indirilen yaramaz kuş, sahibine teslim edilirken, öğrenciler kuşu kurtaran itfaiye ekiplerine alkışlarla karşılık verdi. Taki’nin sahibi Şaban Kelel, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.