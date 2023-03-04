Adana’da bir kişinin evine girip cep telefonunu çalan şüpheli tutuklandı.

Adana’da bir kişinin evine girip cep telefonunu çalan şüpheli tutuklandı.

Olay, 28 Şubat günü saat 19.30 sıralarında Seyhan ilçesi Gülpınar Mahallesi’ndeki müstakil evde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, evinin salonunda oturan Ramazan B., diğer odadan ses gelmesi üzerine gidince tanımadığı Canel S. (33) ile karşılaştı. Şüpheli evden çıkıp, kaçmaya başladı. Ramazan B. ise peşinden koştuğu şüpheliyi ara sokakta yakaladı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Cebinden oğlunun cep telefonu çıkması üzerine Ramazan B., şüpheliyi evine getirip, polise ihbarda bulundu. Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerinin gözaltına aldığı Canel S. emniyete götürdü.

Emniyetteki ifadesinde suçunu kabul eden Canel S., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.