Şarköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplernce Mürefte Mahallesi’nde yaşayan A.K’nin uyuşturucu sattığı bilgisi üzerine operasyon için düğmeye bastı. Zanlının evinde yapılan aramada, 500 litre kaçak içki ve 345 gram esrar bulunarak el konuldu. Konuyla ilgili ev sahibi gözaltına alındı.

Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda 500 litre kaçak içki ve 345 gram esrar bulunarak el konuldu.

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