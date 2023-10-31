Bolu’nun Sultanbey köyünde 3 katlı bir evin birinci katında yangın çıktı. Çıkan yangında 90 yaşındaki baba dumanlardan etkilenirken, oğlunun ise yangın nedeniyle vücudunda kısmi yanıklar oluştu.

Yangın, Bolu’nun Sultanbey köyünde Avni K.’ye ait 3 katlı evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 3 katlı evin birinci katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bilinmeyen bir nedenle çıkan yangının dumanları tüm evi sardı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. Evin 2.katında oturan Hüsnü K.(60), yangının çıktığı katta oturan babası Avni K.(90)’ya yardım etmek için alt kata indi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Dumandan etkilenen Avni K. ve vücudunda yanıklar oluşan Hüsnü K. sağlık personelinin müdahalesinin ardından Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi’ne kaldırıldı.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın, evde hasara yol açtı.