Aydın’ın Efeler ilçesinde yakınlarının ulaşamadığı ve hayatından endişe duyulan kadının evde uyuyakaldığı ortaya çıktı.

Olay, Cuma Mahallesi 209 sokak üzerindeki bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evdeki annesinden haber alamayan ve hayatından endişe duyan kızı durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede ekipler olay yerine gelirken, Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin evin balkonuna çıkmak için hazırlık yaptığı sırada kadın kapıyı açınca kızı rahat bir nefes aldı. Kadının uyuyakaldığı ve herhangi bir sağlık sorununun olmadığı anlaşılırken, ekipler de normale döndü.