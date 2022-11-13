Esenyurt’ta bir site içinde uyuşturucu madde yetiştirildiği ve üretilen maddelerin Beylikdüzü’nde satılmasına yönelik ihbar alan Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tespit ettikleri adrese operasyon düzenledi. Operasyonda 1 kişi yakalandı.

Esenyurt’ta bir site içinde uyuşturucu madde yetiştirildiği ve üretilen maddelerin Beylikdüzü’nde satılmasına yönelik ihbar alan Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tespit ettikleri adrese operasyon düzenledi. Operasyonda 1 kişi yakalandı.

Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal veya Ticareti” suçu ile ilgili Beylikdüzü’nde yürütülen çalışmalar çerçevesinde Esenyurt’ta bir site içinde uyuşturucu madde yetiştirildiği ve üretilen maddelerin Beylikdüzü’nde satılmasına yönelik ihbar aldı. Konuyla ilgili inceleme başlatan ekipler, uyuşturucu madde imal eden ve satan şüphelinin daha önce de benzer suçlardan kaydı bulunduğu belirlenen İ.A. (44) isimli şahıs olduğu belirledi. Aynı gün şahsın kayıt dışı kullandığı tespit edilen Esenyurt’taki adresine operasyon düzenlendi. Operasyonda şahıs yakalanarak gözaltına alınırken, 66 kök halinde toplam 7 kilo 852 gram marihuana maddesi, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bin 800 dolar ve uyuşturucu üretiminde kullanılan özel düzenek ve aparatlar ele geçirildi.

Öte yandan, konu ile ilgili yakalanan İ.A. isimli şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.