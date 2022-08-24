Gözaltına alına şahsın işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Kepez Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Kepez ilçesi Şelale Mahallesi’nde M.D.’nin evinde alkol satışı yaptığını belirledi. Şahsın evinde yapılan aramada, 61 adet şişelenmiş sahte alkol ele geçirildi.

Antalya’nın Kepez ilçesinde bir şahsın evine jandarma tarafından düzenlenen baskında, 61 şişe sahte alkol ele geçirildi.

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