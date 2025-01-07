Erzincan İl Sağlık Müdürlüğü Evde Sağlık Hizmetleri birimince, 2024 yılında toplamda 14 bin hasta ziyareti gerçekleştirerek, 5 bin 700 hastaya doğrudan sağlık hizmeti sağlandı.

Evde Sağlık Hizmetleri personeli, özellikle yaşlı, engelli veya yatan veya yarı yatalak uzun süreli bakım ihtiyacı duyan bireyler için büyük bir önem taşıyor. Erzincan İl Sağlık Müdürlüğü, bu doğrultuda, ihtiyaç sahibi vatandaşların yaşam kalitesini artırmaya ve sağlık hizmetlerine kolay erişimlerini sağlamaya devam ediyor. Evde Sağlık Hizmetleri birimi, tıbbi destek sağlayan 3 doktor, 10 hemşire, 7 evde sağlık teknikeri, 3 yardımcı personel ve 2 tıbbi sekreterden oluşan bir ekip ile hizmet veriyor. Bu ekip, sağlık hizmetine ihtiyaç duyan vatandaşları evlerinde ziyaret ederek, gerekli tıbbi hizmetleri sağlamakta.

“İhtiyaç doğrultusunda nakil hizmetleri sunuluyor”

Evde Sağlık Hizmetleri, bireylerin hastaneye gitmeye gerek kalmadan, kendi yaşam alanlarında sağlıklarını takip ettirebilmelerini mümkün kılmakta. Birim, hastaların tedavi süreçlerini evlerinde izleyerek, doktor kontrolünde gerekli pansumanlar, ilaç takibi, tetkikler ve çeşitli tıbbi işlemleri yapmakta. Ayrıca, hastaların ihtiyaçları doğrultusunda nakil hizmetleri de sunuluyor. Evde sağlık hizmetleri sunulurken, hava koşulları ve ulaşım gibi zorluklar göz önünde bulundurularak, her hasta için titizlikle planlama yapılmakta ve hizmetin aksaksız şekilde verilmesi sağlanmakta.

“2024 yılı içinde toplam 14 bin hasta ziyareti gerçekleştirildi”

Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Evde Sağlık Hizmetleri Sorumlu Hekimi Dr. Zeki Dursun yaptığı açıklamada, “Evde sağlık hizmetleri olarak temel amacımız yaşamını sürdürdüğü mekânda sağlık hizmetine ihtiyacı olduğu tespit edilen mobil veya yarı mobil bireylere hizmet standartlarına uygun şekilde mahallinde yapılması mümkün olan tıbbi hizmetleri vermektir. Bu hususta birimimizde aktif olarak 3 doktor 10 hemşire 7 evde sağlık teknikeri 3 yardımcı personel ve 2 tıbbi sekreter ile hizmet vermekteyiz. Evde sağlık hizmetleri bünyesinde 7 ekip bulunmakta bu 7 ekip 2 doktorlu ekip 2 pansuman ekibi 2 nakil ekibi ve 1 de tetkik ekibinden oluşmaktadır. Birimimizde doktor muayenesinden sonra yaşamını sürdürdüğü mekanda mümkün olan tedaviler için doktor tarafından uygun görülen hastalar evde sağlık hizmetleri bünyesinde takip edilmektedirler bu takipler neticesinde kayıtlı aktif bin700 hastaya hizmet vermekteyiz. Aylık olarak gerçekleştirdiğimiz ortalama bin 200 hasta ziyareti olmaktadır. 2024 yılı içinde toplam 14 bin hasta ziyaretimiz gerçekleştirildi ve 3 bin 500 hastaya hizmet verildi. Birimimizde verilen hizmet hava koşullarına ve ulaşım imkanların da oluşan zorluklara rağmen itina ile yapılmaktadır” dedi.