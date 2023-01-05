Bursa’da faal olarak 11 bin 160 hastanın evde sağlık hizmeti aldığını belirten Bursa İl Sağlık Müdürü Dr.Fevzi Yavuzyılmaz, 2010 yılından bu yana 52 bin 887 hastaya ulaşıldığını dile getirdi.

Bursa’da faal olarak 11 bin 160 hastanın evde sağlık hizmeti aldığını belirten Bursa İl Sağlık Müdürü Dr.Fevzi Yavuzyılmaz, 2010 yılından bu yana 52 bin 887 hastaya ulaşıldığını dile getirdi.

Bursa İl Sağlık Müdürü Dr.Fevzi Yavuzyılmaz, il genelinde yürütülen evde sağlık hizmetleri hakkında açıklamalarda bulundu. Evde sağlık hizmetlerinin kurulduğu 2010 yılından bu yana 52 bin 887 hastaya hizmet verdiğine dikkat çeken Dr. Yavuzyılmaz, “Halen 11 bin 160 hastaya da aktif olarak nitelikli hizmet verilmektedir. Personelimiz tarafından 2022 yılı Kasım ayı sonu itibariyle 21 bin 145 takipli hastaya 51 bin 253 ziyaret gerçekleştirilmiştir. İlimizde evde sağlık hizmetleri, 18 hastane, 2 ağız diş sağlığı merkezi, 2 ağız diş sağlığı hastanesi, 3 entegre hastane de toplam 137 personel 25 ekip ve 21 araç yürütülmektedir. İl genelinde Sağlık Bakanlığımız tarafından uygulanan hasta memnuniyet anket oranımız da bu yıl yüzde 92’den 98’e çıktı” şeklinde konuştu.

Evde Sağlık Hizmetlerinden yatağa tam bağımlı ve ev bağımlılığı olan hastaların yararlanabildiği bilgisini veren Dr. Yavuzyılmaz, “Başvuru; hasta, hasta yakını, diğer kişi veya kurumlar tarafından 444 38 33 numaralı telefon hattı aranarak, aile hekimliği birimleri aracılığıyla ya da başvuru formu doldurularak yapılabilir. Koordinasyon merkezi ve bağlı birimler, mesai saatleri içerisinde randevu sistemine göre çalışmaktadır. Merkezimiz, evde sağlık hizmetinin hangi seviyede verileceğini belirleyerek, buna göre yönlendirmesini yapmaktadır. Hizmetlerin kaliteli yürütülmesinde Büyükşehir Belediyemiz de ciddi katkılar sağlamaktadır” diye konuştu.

Acil durumların evde sağlık hizmetlerine dahil olmadığının altını çizen Dr. Yavuzyılmaz, “Evde sağlık hizmetleri; hastaya konulmuş olan tanı ve planlanan tedavi çerçevesinde, bulunduğu ev ortamında muayene, tetkik, tahlil, tedavi, tıbbi bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinin verilmesini kapsar. Ayrıca; hastaya, evde kullanması gereken tıbbi cihaz ve ekipmanlar konusunda eğitim ve danışmanlık gibi hizmetlerin verilmesini, gerekli görülen hallerde hastanın ilgili sağlık kuruluşuna veya sağlık kuruluşundan evine naklini ve ihtiyacı olan hastalara ise ağız ve diş sağlığı hizmetleri verilmesini kapsar” ifadelerini kullandı.