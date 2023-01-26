Aydın Devlet Hastanesi bünyesinde bulunan Evde Sağlık Hizmetleri Birimi ekipleri, 2022 yılı içerisinde 9 bin 812 evi ziyaret etti.

Aydın Devlet Hastanesi bünyesinde bulunan Evde Sağlık Hizmetleri Birimi ekipleri, 2022 yılı içerisinde 9 bin 812 evi ziyaret etti.

Sağlık imkanlarını her geçen gün artıran Aydın Devlet Hastanesi, 2022 yılı Evde Sağlık istatistiklerini açıkladı. Yapılan açıklamaya göre son 1 yılda Aydın Devlet Hastanesi bünyesinde bulunan Evde Sağlık Hizmetleri Birimi ekipleri bin 91 hastaya ulaşırken, toplamda 9 bin 812 evi ziyaret ederek hastaneye ulaşamayan hastaların evlerinde sağlık hizmeti almalarını sağlandı.