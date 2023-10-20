Aydın’ın Nazilli ilçesinde evde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan yaşlı kadın doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay, Yeşil Mahalle 382 sokak üzerinde bulunan bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yalnız yaşayan Nazmiye Balav (82) henüz bilinmeyen bir nedenle rahatsızlandı. Balav’ın yardım çağrısını duyan komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Balav’a ilk müdahaleyi yaparak Nazilli Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Durumu ağırlaşan Balav, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Balav’ın ölüm haberi yakınlarını yasa boğarken, yaşlı kadının kesin ölüm nedeninin yapılacak olan otopsinin ardından belirleneceği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.