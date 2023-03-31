İstanbul’un Ümraniye ilçesinde evde ölü bulunan anne ile 3 yaşındaki oğlu Çekmeköy’de toprağa verildi.

Olay, 30 Mart Perşembe gecesi Ümraniye ilçesi Tatlısu Mahallesi’ndeki bir apartmanda yaşandı. İddiaya göre, Merve Erten Kotil, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı 3 yaşındaki oğlu Eymen Kotil’i öldürdü. Anne daha sonra evdeki doğal gaz borusuna kendisini asarak intihar etti. Anne Merve Erten Kotil ile oğlu Eymen Kotil’in cenazesi, bugün Çekmeköy’de bulunan Hacı Fatma Talip Kahraman Camii’ne getirildi. Düzenlenen cenazeye baba Muhsin Erten Kotil, aile üyeleri ve yakınları katıldı. Cenazede anne ile oğlunun tabutları aynı musalla taşına konuldu. Ailenin yakınları gözyaşı döktü. İkindi namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından anne ve oğlunun cenazeleri Ekşioğlu Mezarlığı’na defnedildi.