Olay; Bilecik merkez Bahçelievler Mahallesi Belde Sokak’ta meydana geldi. 5 katlı bir binanın 4’üncü katındaki dairede yaşayan 5 aylık Kadir Arslan, ablası dışarı çıktıktan sonra kapının aniden kapanması sonucu evde mahsur kaldı. Ablasının çığlıklarını duyan apartman sakinleri durumu hemen itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, 5 aylık çocuğu eve balkondan girerek kurtardı. İtfaiye ekiplerince ailesine teslim edilen çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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