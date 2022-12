Muğla’nın Menteşe ilçesinde yaşayan ve cam kemik hastalığı olan yedinci sınıf öğrencisi öğrencisi İsmet İlbey İğci’nin eğitimi için öğretmenler seferber oldu. Evinde haftada 22 saat eğitim gören İğci, "Büyüdüğüm zaman savcı olmak istiyorum" dedi.

Muğla ili genelinde evden çıkamayan özel gereksinimli 57 öğrencinin evine öğretmen gönderilerek eğitim hizmeti sağlanıyor. Cam kemik hastalığı nedeniyle evden çıkamadığı için örgün eğitim hizmetinden yararlanamayan Menteşe Nazmi Zehra İyibilir Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi İsmet İlbey İğci, 6. sınıftan itibaren evde eğitim imkanından faydalanıyor. Haftada 22 saatlik gerçekleştirilen evde eğitimde İğci, Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, İngilizce, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Sosyal Bilgiler ve Görsel Sanatlar derslerini branş öğretmenlerinin rehberliğinde işliyor.

Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, eğitimde kaybedecek bir tek öğrencilerinin olmadığını ifade ederek, “Bizler Muğla genelinde 57 öğrencimize evde eğitim veriyoruz. Bazen çocuklarımız bizlere gelemiyor, biz onlara gidiyoruz. Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak her zaman sizlerin hizmetinizdeyiz. Bizler bugün evde eğitim hizmetini yerinde görmek, rehberlik etmek, üzerimize düşen bir şey var mı bunları sizden dinlemek için geldik. Hizmetimizde hayat boyu eğitim, okulda eğitim, bazen bir gezi esnasında doğada eğitim, evde eğitim, hastanede eğitim de var. Kısacası eğitimde kaybedecek tek bir evladımız yok. Onun için devletimiz, her yerde her koşulda, yavrularımıza eğitim imkânı sunmaya devam edecek” dedi.

Matematik öğretmenliğini yapan Bediha Kartal, "Öğrencimiz İsmet ile eğitimimiz çok iyi ve verimli geçiyor. İsmet’ten memnunum gayet efendi, saygılı ve başarılı bir öğrencim ve yolda alıyoruz” dedi.

Fen Bilimleri Öğretmeni Aygül Padem de, ”Bizim derslerimizde gayet keyifli geçiyor. Ben 4 - 6 saat gelmeye başladım, gayet keyifli geçiyor. Konuları yapabildiğimiz kadar evde küçük malzemeler ile etkinlikler yaparak desteklemeye çalışıyorum, bende gayet memnunum” dedi.

"Büyünce savcı olacağım"

Evde eğitim gören 7. sınıf öğrencisi İsmet İlbey İğci, "Evdeki eğitimi güzel buluyorum. Birçok kişi için çıkamayanlar için rahatsız olanlar için o yüzden okuldan öğretmenlerimizin gelmesi bizim açıdan çok daha güzel oluyor. O yüzden beğeniyorum ve doğru buluyorum. Öğretmenlerimin eve gelmesi açısından en azından benim için iyi oluyor çünkü onların ders anlamında gelip bana bir şeyler anlatması benim için güzel oluyor. Okuldaki arkadaşlarımdan geri kalmıyorum. Okuldaki arkadaşlarım ile bire bir aynı dersleri görüyorum, konulardan geri kalmıyorum, derslere giriyorum, sınavlara giriyorum. Benim gibi olan arkadaşlarımın ailelere buradan sesleniyorum. Çocuklarınızın benim gibi ders almasına önem gösterebilirsiniz. Çünkü en azından konudan geri kalmasınlar. Birçok şeyden o yüzden evde eğitime önem verebilirsiniz. Ben büyüdüğüm zaman hedefim savcı olmak” diye konuştu.

"Devletimize teşekkür ediyorum"

7. sınıf öğrencisi İsmet İlbey İğci’nin annesi Yasemin İğci ise "Devletimize buradan teşekkür ediyorum. Zorlanmadan kolaylıkla bu eğitim hizmetinden yararlanıyoruz, okulumuza öğretmenlerimize bu anlamda çok teşekkür ediyorum. Hiçbir konuda eksiğimiz açığımız kalmadan yolumuza normal şartlardaki gibi devam ediyoruz. Herkesin bu konuda destek almasını isterim. Böyle bir bilgi olduğunu böyle bir şeyden faydalanabileceğini araştırmalarını öğrenmelerini isterim. Her şeyden çok memnunum, herkese çok çok teşekkür ederim. Ben buradan herkese şunu söylemek isterim ki bu hizmetten gerçekten faydalansınlar. Çocukların geleceği için onların iyilikleri için daha başarılı olmaları için arkadaşlarından hiçbir şekilde geri kalmayarak hem sosyal hem eğitim anlamında hayatlarına devam edebilmeleri için kesinlikle bu hizmetten faydalansınlar. Kesinlikle bu hizmeti araştırıp öğrensinler, emin olsunlar ki çok daha iyi yol alıyoruz, çok daha iyi ilerliyoruz, her konuda bu hizmetten faydalansınlar “dedi.