Rize’de engelli olduğu için evde eğitim gören 15 yaşındaki 9. sınıf öğrencisi Medine Nur Şen, karne heyecanını ilk kez okulda yaşadı.

Rize’de yaşayan ve engelli olduğu için daha önce hiç okula gitmeyen 15 yaşındaki 9. sınıf öğrencisi Medine Nur Şen, eğitimini 1. sınıftan buyana evde aldı. 2024-2025 eğitim ve öğretim yılının ilk döneminde de evde eğitim görerek tamamlayan Medine bu kez karnesini evinde değil diğer arkadaşları gibi olması gerektiği yerde, tekerlekli sandalye ile getirildiği okulunda aldı.

1,5 ay önce babasını kaybettiği için hem moral olması hem de güzel bir anı yaşaması için okulu Ali Metin Kazancı Anadolu Lisesi’ne getirilen Medine karnesini ve notları sayesinde hak ettiği Teşekkür Belgesi’ni çok sevdiği öğretmeni Aynur Yılmaz ve Okul Müdürü Nurettin Şentürk’ün elinden aldı. Medine’nin karne heyecanı ise gözlerine yansıdı.