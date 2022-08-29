Elazığ’da yeğenlerinin haber alamadığı yaşlı vatandaş için itfaiye ekipleri seferber oldu. Evde düşüp bacağını inciten yaşlı vatandaş, ekiplerin balkondan eve girmesi ile kurtarıldı.

Elazığ’da yeğenlerinin haber alamadığı yaşlı vatandaş için itfaiye ekipleri seferber oldu. Evde düşüp bacağını inciten yaşlı vatandaş, ekiplerin balkondan eve girmesi ile kurtarıldı.

Olay, merkez Şehit İlhanlar Caddesi’nde bulunan 4 katlı binanın 2’nci katında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, G.Ö., 2 gün önce evin içerisinde düşerek bacağını incitti. Düştüğü yerden kalkamayan vatandaştan haber alamayan yeğenleri, durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, merdiven yardımıyla balkondan evin içine girerek bacağını inciten vatandaşı kurtardı. Yaralı vatandaş ekipler tarafından olay yerinde hazır halde bekletilen sağlık ekiplerine teslim edildi.

Talihsiz kadın olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.